У Києві спіймали банду клофелінниць

У четвер, 24 жовтня, в одному зі столичних кафе на площі Вокзальна троє жінок підмішали в напій випадковому знайомому речовина, випивши який чоловік втратив свідомість, а прийшовши до тями, виявив пропажу телефону і банківських карток.

Як повідомили в ГУ НП у Києві, співробітники поліції почали відпрацьовувати прилеглу територію і в районі автостанції помітили жінок, які підходили під опис потерпілого.

Слідчо-оперативна група виявила у жінок не тільки речі потерпілого, але і пляшку з невідомою речовиною, яку відправили на експертизу. «З’ясувалося, що зловмисниці встигли зняти з банківської картки чоловіки 900 гривень», — повідомив начальник управління поліції Києва Андрій Крищенко.

Те, що чоловіка пограбували саме ці жінки, підтвердили і записи камер відеоспостереження, встановлених в кафе. Затримані — мешканці Києва та Вінницької області, двоє з них — раніше судимі за крадіжки.

«Дії жінок кваліфіковані як розбійний напад, вчинений групою осіб, їх затримали в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Вирішується питання про оголошення їм за погодженням з процесуальними керівниками — прокурорами — повідомлення про підозру», — зазначив Андрій Крищенко і додав, що затриманих перевіряють на причетність до схожих злочинів.