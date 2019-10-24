Юна одеситка перемогла на цирковому фестивалі в Італії

Мешканка міста Подольська Одеської області Софія Тепла посіла перше місце на ХХ Міжнародному фестивалі циркових мистецтв (International Circus Festival of Italy), який відбувся у місті Латіна (Італія).

Як повідомила мати дівчинки Марина Тепла, золото взяли Софія і акробат на дроті з Китаю. Нагадаємо, раніше Софія Тепла виступила перед Папою Римським у Ватикані і отримала його благословення.

Однак 9-річна українка — єдина учасниця, яка виступала з сольним номером і до того ж наймолодша учасниця міжнародних змагань такого класу. Всього у фестивалі взяли участь 120 чоловік з більш ніж 10 країн світу. При цьому юна Софія — єдина з усіх отримала запрошення на найпрестижніший у світі фестиваль циркового мистецтва New Generation в Монте-Карло, яке пройде в лютому 2020 року.