Пропонували гроші: поліграф вказав на брехню «Слуги народу»

Голова науково-методичної ради Всеукраїнської асоціації поліграфологів Жаннетта Половникова розповіла, що «Слуга народу» попалася а брехні

Зокрема, член парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ольга Василевська-Смаглюк не отримувала хабарів, але приховує інформацію про можливі хабарників.

«Зараз я з чистим серцем можу сказати, що обстежувана нічого від нас не приховує, ніяких грошей вона не брала жодного разу за вирішення питань. Єдине, що вона трохи приховує інформацію про те, що подібні (це зафіксовано) пропозиції були, можливо, не безпосередньо до неї, так як там реакція носить більше асоціативний характер. Проте нашій обстежуваної відомо про те, що були відповідні пропозиції. І вона приховує від нас також, що має підозри, хто міг спокуситися, хоча усно заперечує», — розповіла експерт. При цьому поліграфолог додала, що більш детальні результати проходження тесту будуть відомі завтра, 25 жовтня.