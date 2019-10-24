В Арктиці знайшли столітній кави

Її залишили на базі американської експедиції Івліна Болдуіна у 1902 році. Як зазначив мандрівник-дослідник Леонід Круглов, база американської експедиції на Землі Франца-Йосипа дуже добре збереглася. Круглов підкреслив, що американці грунтовно підготувалися до походу. В їх розпорядженні було кілька базових таборів в Арктиці, 420 сибірських собак, 15 поні і понад 60 саней.
Також вчені повідомили, що дві бази експедицій Івліна Болдуіна в Арктику, рештки яких знайдено на архіпелазі Земля Франца-Йосипа, можуть піти під воду із-за руйнування вічної мерзлоти.
«Море і час продовжують руйнувати берег, на якому знаходяться останки табору експедиції… Експедиція Івліна Болдуіна на острові Алджера на мисі Пологий і його ж експедиція в районі мису Овчинникова на острові Грилі. Поступове зміщення льодовиків, танення льодовиків вивільняє вічну мерзлоту, тому вивітрювання і ерозія стає вагомою і все це останки депо) сповзає до моря», — заявив командир пошукового загону Північного флоту Денис Крец.
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Експедиція Північного флоту і Російського географічного товариства почалася в серпні 2019 року, тривала місяць і пройшла маршрутами Юліуса Пайера (12 квітня 1874 року відкрив саму північну точку Євразії — мис Флігелі), Фредеріка Джексона (1898 році вперше досліджував острів Земля Олександри) і Івліна Болдуіна, який 120 років тому (2 травня 1899 року) відкрив острів Греэм-Белл.
Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», в покинутій хатині на мисі Адер (північний схід регіону Земля Вікторії в Східній Антарктиді) вчені з Нової Зеландії виявили відмінно зберігся 106-річний фруктовий пиріг.
За матеріалами «Новий час»
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