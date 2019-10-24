У ГПУ підтвердили інформацію про те, що Богдану готують підозра

У Генеральній прокуратурі України заявили, що у них немає даних про те, що чолі Офісу президента Андрію Богдану повинні вручити підозру.

Про це передає Інтерфакс-Україна.

“У нас відсутня така інформація. Крім того, як ми вказували раніше, ми не анонсуємо підозри і процесуальні або слідчі дії у кримінальних провадженнях”, – сказали в прокуратурі.

У прес-службі також додали, що відомство проти використання органів прокуратури “як можливого інструменту в політичній боротьбі або для інформаційних провокацій після законного звільнення одного з прокурорів”.