«Віддавати гроші Пушилину?» Мережа підірвало заяву Сивохо про пенсії для «Л/ДНР»

Українців обурила ідея радника секретаря РНБО Сергія Сивохо «полегшити життя» пенсіонерам на підконтрольних територіях, переводячи гроші прямо на територію «Л/ДНР».

Саме такий висновок зробили користувачі соцмереж з повідомлення Сивохо в Facebook. У середу, 23 жовтня, розповідаючи про проблеми жителів окупованих територій, він написав: «Перш за все – це виплата пенсій. Досить знущань! Пенсіонери не повинні стояти в чергах на блокпостах раз в два місяці, щоб забрати свої гроші».

Зараз українці на непідконтрольної частини Донбасу можуть отримувати пенсії, якщо вони зареєстровані як внутрішньо переміщені особи (довідка про це діє 60 днів, її потрібно оновлювати) і їздять за грошима на підконтрольну територію.

«Сергій, буду вам вдячний, якщо ви поясните, як технічно можна робити виплати на непідконтрольної території, де немає ні української банківської системи, ні відділень Пенсійного фонду? Це як? Під’їдуть фури з мішками грошей на лінію розмежування, передадуть умовного Пушилину з проханням роздати пенсіонерам? Можете також поясніть, як стягувати податки на підконтрольних територіях? До речі, жителі окупованих територій отримують пенсії, але на контрольованій території Це природно. Буду вдячний за відповідь. Тільки не в стилі «вони працювали і заробили», а чисто технічно, як це можливо?» – написав під постом Сивохо Дмитро Кардаш.

Блогер Роман Шрайк спробував сумно пожартувати: «Є ідея – розкидати гроші над «Л/ДНР» з вертольотів. Просто і без черг. Як вам?».

Інші запропонували Сивохо інший спосіб вирішення незручностей з блокпостами.

«Щоб легше було проходити пости і т. д., краще б їх не було! Проси путиняру забрати своїх бандюг з нашої землі! Ніхто пенсії видавати не буде окупованим територіям! Україна платить українцям, своїм громадянам! Працюй над тим, щоб моск*лятину вигнати! І вчи державну мову, держслужбовець!» – написала Марія Барчук.

«А Сивохо точно український політик? Не ДНРовский, бува? А то поки всі пропозиції по деокупації звучать як «Полегшимо сепарам життя». Добрий Фей, йди назад у КВН», – висловився Дмитро Іванов.

Також люди помітили, що Пенсійний фонд збирає гроші з податків, які сплачують працюючі на якійсь території громадяни. Тоді як непідконтрольні частині Луганської та Донецької областей таких виплат не роблять.

«На окупованих Росією територіях українська держава не може виплачувати пенсії і здійснювати своє конституційне право. Податки не сплачуються, з чого виплачувати пенсії? Винна в цьому Росія як окупант. Ось це і треба пояснювати. Вона і повинна… Якщо українці покинули окуповані території, то Україна повинна їх забезпечити. Іншого немає. Сивохо повинен звертатися з вимогами щодо окупованих територій до Росії», – написав Костянтин Платонов.

У такому ж ключі під постом Сивохо висловився і колишній секретар РНБО Олександр Данилюк: «Пенсіонери не повинні стояти на блокпостах. Ми не платимо пенсії жителям окупованих територій. Це – обов’язок окупанта».