Новий Рік-2020: скільки будуть відпочивати українці

Так як Новий рік-2020 припадає на середу, Кабмін прийняв рішення зробити 30-31 грудня вихідними. Так в українців з’явиться перший чотириденний уїк-енд. Але обидва додаткових вихідних доведеться відпрацювати — 21 грудня та з 28 грудня відповідно.

Крім того, вихідним буде понеділок 6 січня 2020 року. Відповідно на Різдвяні свята українців також чекає чотириденний відпочинок — з 4 по 7 січня. Понеділок доведеться відпрацьовувати в суботу, 11 січня.

Відпрацювання по суботах будуть вважатися передсвятковими днями, тому будуть скороченими на 1 годину.

Експрес-інформація по країні

Україна – держава у Східній Європі.

Прапор



Герб



Столиця – Київ

Найбільші міста: Київ, Львів, Харків, Одеса, Дніпро, Запоріжжя, Кривий Ріг, Донецьк

Форма правління – Парламентсько-президентська республіка

Територія – 603 549 км2 (44-я в світі)

Населення – 42,6 млн чол. (32-я в світі)

Офіційна мова – українська

Релігія – православ’я, католицизм

ІЛР – 0,747 (81-я в світі)

ВВП – $131,8 млрд (59-я в світі)

Валюта – гривня

Межує з: Білоруссю, Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією, Молдовою, Росією

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», головними завданнями у підготовці до Нового року українці бачать організацію святкування і святкового столу, а також придбання численних подарунків родичам, друзям, колегам. Вибір подарунка — справа смаку, але все ж існують універсальні рекомендації на тему, чого не слід дарувати ні в якому разі.

За матеріалами «Кореспондент»

Читайте також:

Куди українці їдуть на новорічні свята

Ялинка і свастика: як виглядали новорічні листівки в Третьому рейху (фото)

Найкрасивіші феєрверки Нового 2018 року (відео)