Новий Рік-2020: скільки будуть відпочивати українці

Так як Новий рік-2020 припадає на середу, Кабмін прийняв рішення зробити 30-31 грудня вихідними. Так в українців з’явиться перший чотириденний уїк-енд. Але обидва додаткових вихідних доведеться відпрацювати — 21 грудня та з 28 грудня відповідно.
Крім того, вихідним буде понеділок 6 січня 2020 року. Відповідно на Різдвяні свята українців також чекає чотириденний відпочинок — з 4 по 7 січня. Понеділок доведеться відпрацьовувати в суботу, 11 січня.
Відпрацювання по суботах будуть вважатися передсвятковими днями, тому будуть скороченими на 1 годину.
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Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», головними завданнями у підготовці до Нового року українці бачать організацію святкування і святкового столу, а також придбання численних подарунків родичам, друзям, колегам. Вибір подарунка — справа смаку, але все ж існують універсальні рекомендації на тему, чого не слід дарувати ні в якому разі.
За матеріалами «Кореспондент»
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