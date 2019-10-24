У Харкові зірвали мітинг проросійських сил на підтримку засудженого за держраду соратника Медведчука

У Харкові активісти не дозволили провести мітинг політика партії Медведчука “Український вибір” Андрея Лесика, який відомий своїми колаборантськими і проросійськими поглядами.

Як передає Depo.Харків, сьогодні, 24 жовтня, близько 11:00 біля Харківського СІЗО на вулиці Полтавський Шлях, 99 активісти кількох патріотичних організацій зірвали мітинг проросійського політика Андрея Лесика і декількох пенсіонерів на підтримку Мехті Логунова, засудженого на 12 років за державну зраду.

Між громадянами, які підтримують Логунова, і харківськими активістами відбулися невеликі сутички, під час яких у Лесика вирвали плакат з ліпленням “Свободу Мехті Логунову”. Також активісти скандували “Лесика – в СІЗО”, “Харків – не ХНР” та інші. “Мітингувальники считают, що Логунов – законослухняний громадянин України, який дбав про добробут України. Є недоведені факти, що він спаливши кілька волонтерських машин – судом не доведено, але люди бачили. І головне, він продавав державну таємницю”, – розповів голова обласного штабу “Правий сектор” Юрій Ліхота.

За його словами, таким чином активісти “проводять дезінфекцію” проти проросійських сил в Харкові. “Шістка Медведчука – Лесик збирає своїх прихильників біля Харківського СІЗО на підтримку засудженого за державну зраду антимайданівця та прихильника ХНР – Мехті Логунова, який збирав секретні дані для російської розвідки та готував диверсії та теракти в Харкові”, – написали у харківські націоналістичній організації “Фрайкор”.

“Мітинг колаборантів не відбувся. До СІЗО їм не вдалося підійти й поліція повантажила Лесика з десятком пенсіонерів, які прийшли з ним на мітинг, в автобус та вивезла їх звідти”, – пишуть націоналісти.