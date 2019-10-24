Ломаченко очолив рейтинг найкращих боксерів світу за версією The Ring

Український чемпіон світу в легкій вазі за версіями WBA, WBC і WBO Василь Ломаченко продовжує очолювати рейтинг найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії за версією The Ring.

У десятку кращих також присутній ще один українець Олександр Усик, який зберіг за собою п’яту сходинку.

Українці в рейтингах The Ring у своїх вагових категоріях:

середній вага: Сергій Дерев’янченко – 6-е місце;

другий легкий вага: Віктор Постол – 5-е місце;

найлегша вага: Артем Далакян – 3-е місце.

напівважка вага: Олександр Гвоздик – 1-е місце;