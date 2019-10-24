Демократи считают, що Фірташ давав гроші на фінансування кампанії Трампа та республіканців

Демократи у США підозрюють олігарха Фірташа у тому, що він фінансував виборчу кампанію Дональда Трампа та республіканців під поглядом пожертвувань.

Про це повідомляє Politico.

Встановлюється, чи він надав фінансування двом соратникам адвоката Трампа Руді Джуліані.

Мова йде про Лева Парнаса і Ігоря Фрумана, які з червня 2018-го по квітень 2019 року пожертвували $340 тис. для Трампа і республіканців. Джерела отримання грошей Парнасом і Фрумном невідомі.

“З’єднання з’ясовується, чи надав український газовий олігарх фінансування двом соратникам Руді Джуліані, які в даний час звинувачуються у внесенні незаконних внесків у виборчу кампанію президента Дональда Трампа і законодавців Республіканської партії, члена палати представників Джеймі Раскіна”, – зазначає видання.