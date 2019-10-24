За якою моделлю «реформується» РФ?

Це питання давно вже не може не виникати не тільки у справжньої інтелектуальної еліти Росії, але і у всякого відповідального дорослого громадянина Росії, здатної міркувати про сьогодення і майбутнє майбутньому не тільки своєму особисто, але й своїх дітей та онуків.

Платні «експерти» і спецпропагандисты (спецпропаганда за визначенням – пропаганда на війська та населення противника), що обслуговували пануючі над РФ «верхи», за минулий третину століття запропонували «вагон і маленький візок» пояснень та «моделей». Але ні одна з них не витримує навіть самого першого зіставлення з дійсністю.

Спробуємо далі сформулювати гіпотезу, яка, як видається, досить адекватно відповідає на поставлене питання.

Однак підкреслимо відразу ж, щоб виключити всякі звинувачення і пересуди: нам не відомо, що в головах у фактичних ідеологів і керівників «верхів», що панують над РФ. Не відомо нам, стало бути, також і те, чи відають і наскільки адекватно відають, якщо хоч в якійсь мірі відають, ці самі ідеології і керівники, не кажучи вже про всіх представниках цих «верхів», то, що вони творять фактично – в дійсності.

Ми всього лише зіставляємо суспільні умови, обставини та факти, очевидні для більшості відповідальних дорослих громадян Росії, здатних роздумувати про своє, своїх дітей та онуків сьогоденні і майбутньому.

І на підставі цього формулюємо свої гіпотези, а потім звіряємо їх з дійсністю, щоб зрозуміти, що гряде незабаром і, стало бути, як практично ставитися не тільки до сьогодення, але і до всього того, що, найімовірніше, гряде незабаром.

Саудівська модель процвітання «господарів життя».

Саудівське процвітання грунтується не тільки на нафтовому достатку, але і на використанні підлозі-дешевої рабської праці південно-азіатських і африканських мігрантів.

Міграція в країни Перської затоки, включаючи Саудівську Аравію, почалася ще в 1970-ті роки, у зв’язку з активною розробкою нафтових родовищ. Залучення мігрантів сприяли не тільки потреба нафтових компаній у великій кількості робітників і обслуговуючого персоналу, але і специфіка саудівського суспільства, в якому жінки практично не працювали, а чоловіки вважали для себе невигідним виконання цілого ряду робіт. Дві третини працюючих саудівців зайняті на державній службі.

Величезна частина саудівської молоді не має ні належним рівнем кваліфікації та освіти, ні діловими якостями, які б дозволяли їй працювати в приватних компаніях. Багато підприємців змушені запрошувати на роботу іноземців, оскільки саудівці просто не будуть цю роботу виконувати, або не впораються зі своїми професійними обов’язками. До недавнього часу навіть в збройних силах країни було дуже багато іноземців — і мова йде не тільки про військових фахівцях високої кваліфікації, а й про звичайних військовослужбовців. Однак потім Саудівська Аравія все ж таки відмовилася від набору на військову службу іноземних громадян.

Так в країні стали з’являтися численні іноземні трудові мігранти, які за кілька десятиліть склали чи не більшість саудівських найманих працівників. До 2010 року мігранти становили 30% від всього населення Саудівської Аравії. За підсумками 2015 року чисельність мігрантів досягла 10,2 млн. осіб.

На сьогодні чисельність населення Саудівської Аравії становить близько 34,9 млн. чоловік, з яких мігранти – наближається до 11 млн. чоловік (близько 31,5% від усього населення).

Мігрантам нині в Саудівській Аравії «платять» в середньому не більше 350-450 доларів в місяць. Саудівські громадяни за такі гроші працювати не погоджуються (на це в СА нормально прожити неможливо), а більш високі зарплати їм ніхто пропонувати не збирається. Приватний сектор економіки, як правило, взагалі не приймає на роботу представників корінного населення країни.

Для трудових мігрантів в Саудівській Аравії завжди існували дуже жорсткі умови проживання та поведінки. За законом 1969 року іноземний трудовий мігрант може отримати візу в Саудівську Аравію тільки при наявності «поруки» саудівського громадянина. Так сформувалася система «кафала», за якої за іноземних трудових мігрантів відповідають «запросили» їх саудівці. Вони зобов’язані оформляти іноземним працівникам вид на проживання і трудову карту. Але багато роботодавців воліють цього не робити, тому величезна кількість іноземних працівників фактично є нелегалами.

Крім того, навіть ті з мігрантів, які працюють легально, зі всіма необхідними документами, що знаходяться практично в повній залежності від своїх роботодавців. Без їх дозволу вони не можуть змінювати місце проживання, місце роботи і навіть залишати межі Саудівської Аравії. Кафала передбачає, що протягом терміну контракту трудовий мігрант повинен знаходитися під повним контролем свого «господаря». У нього забирають документи, він позбавляється можливості самостійної оренди житла, отримання водійських прав і т. д.

Таким чином, трудові мігранти в Саудівській Аравії фактично перебувають на становищі кріпаків.

«Увага, питання».

Не перебудовують всі пристрій і економіку РФ її нинішні «господарі життя» на «саудівську модель»?

Якщо перебудовують, причому досить послідовно перебудовують, але вкрай обережно, щоб не сталося «осічки», то тоді абсолютно зрозуміла вся соціальна та економічна політика в РФ за останню чверть століття.

Якщо не перебудовують, то тоді чим пояснити таку завзяту і наполегливу послідовність фактичної соціальної та економічної політики «верхів» РФ?

Саудівці, схоже, вважають, що «господарі» РФ діють, і надалі мають намір діяти саме за «саудівській моделі»: https://inosmi.ru/economic/20191011/246008336.html

Що є сьогодні в РФ?

Згідно з оцінками Інституту соціальної політики та соціально-економічних програм ДПАУ «Вища школа економіки» (див.: https://newizv.ru/article/general/11-10-2019/prosto-shok-eksperty-podschitali-skolko-zhiteley-nuzhno-rossii?ind=58 ), для «економіки труби» потрібно максимум 50 млн. чоловік разом з трудовими мігрантами. Мова йде про галузі економіки та соціальної сфери, що належать до видобувних галузях та цільовим чином орієнтованих на всі види забезпечення видобувних галузей та персоналу, зайнятого у них, включаючи і весь необхідний для цього державний апарат.

У перелік усіх видів видобувних галузей та їх забезпечення необхідного включені всі відповідні галузі відтворення населення і відтворення соціуму, включаючи всі необхідні державні, в тому числі «силові» структури.

Разом на «економіку труби» на території РФ сьогодні цілком достатньо 50 млн. чоловік, включаючи також і необхідний «резерв», що страхує ймовірні «ризики» дефіциту «кадрів».

«Господарі життя» в РФ – 750 тис. доларових мільярдерів і мільйонерів з членами їх сімей. У них є приблизно 7,0-7,5 млн. перевірених і «правильних» агентів, які разом з членами їх сімей складають більшість верхньої та середньої частини державної і муніципальної служби, державних корпорацій і найбільших структур, які належать олігархам. Ці 7,0 – 7,5 млн. включають в себе абсолютна більшість тих, хто по «оцінці» Росстату» можуть дозволити собі споживати все (це близько 4 млн.), а також 3,0 – 3,5 млн. зі складу верхнього шару так званого «середнього класу».

У цих 8,0 – 8,5 млн. вже є (сформована) перевірена і «запнута справами» особиста «обслуга», «силовики» та інші порученцем і списники. Вони складають клиентеллу всіх «багатих» і афілійованих (пов’язаних) з ними начальників усіх мастей. Її (цієї клиентеллы) загальна чисельність разом з членами їх сімей складає приблизно 8 – 10 млн. душ.

Разом «господарі життя» в РФ в даний час мають 16 – 18 млн. душ вірного, перевіреного та «пов’язаного» ними населення, включаючи самих «господарів життя» з їх родинами.

Якщо до цих 16-18 млн. душ додати ще 5-6 млн. перевірених фахівців економіки труби» разом з членами їх сімей, хоча більшу частину з цих останніх можна замінити мігрантами, то виходить 21 – 24 млн. душ, що становить майже половину населення РФ, потрібного «економікою труби».

Інші 25-29 млн. цілком можуть бути «кріпосними» трудовими мігрантами, з якими немає проблем, а витрати мінімальні – не лише досвід Саудівської Аравії, але і власний досвід олігархів РФ по заміні «робочого худоби» («бидла») трудовими мігрантами це вже довів.

Разом з тим досвід Саудівської Аравії довів і інше – найбільші проблеми панівному «верху» доставляють аж ніяк не трудові мігранти, але «зайве» корінне населення. Економічно воно зайве, тобто не потрібно економіці, так до того ж і не «придатні для використання в ній в якості «робочого худоби», однак вимагає значних бюджетних витрат на своє утримання.

Отже, знову перед «корінним» населенням РФ пануючі над ним «верхи» своєї фактичної соціальною та економічною політикою невблаганно ставлять ті ж самі питання:

Не перебудовують всі пристрій і економіку РФ її нинішні «господарі життя» на «саудівську модель»?

Якщо перебудовують, причому досить послідовно перебудовують, але вкрай обережно, щоб не сталося «осічки», то тоді абсолютно зрозуміла вся соціальна та економічна політика в РФ за останню чверть століття.

Якщо не перебудовують, то тоді чим пояснити таку завзяту і наполегливу послідовність фактичної соціальної та економічної політики «верхів» РФ?

Від кого і, головне, за допомогою яких фактичних змін у суспільній практиці «верхів» РФ нам чекати відповідей на всі ці питання, яким (відповідям можна довіряти?

P. S:

Можливо, що хтось висловить «аргумент» проти – типу того, що в такому випадку, мовляв, неминуче виникне проблема контролю територій РФ, на які претендують інші.

Насправді це не аргумент для «верхів» РФ від слова зовсім. Вони вже вирішують цю уявну проблему – здача іноземцям територій в оренду на 50 років і більше легалізована і практично відпрацьована. «Процес пішов» і набирає обертів, та ось тільки де-не-де йому заважає тубільне населення своїми протестами.

Насправді це – не аргумент проти, але аргумент за «саудівську модель».

Василів Володимир, 24 жовтня 2019 року.

Оригінал тексту дсотупен за адресою: http://www.dal.by/news/178/24-10-19-5/