В США умер легендарный актер Голливуда

Скончался актер Голливуда Джерри Фогель, сыгравший роль в сериале «Тещи». Ему было 83 года. Об этом рассказало издание The Hollywood reporter.

Джерри Фогелю было 83 года, последние годы жизни он находился в хосписе в Канзас-Сити. Общественности печальную новость рассказала семья звезды комедийного сериала 1960-х годов. Фогель скончался от неизлечимой болезни – неходжкинская лимфома. Впервые диагноз ему поставили в 2008 году. В течение всех этих лет актер боролся за жизнь и здоровье, но болезнь оказалась сильнее.

Джерри Фогель родился 17 января 1936 года в семье владельца театра в городе Рочестер. Актерской карьере предшествовала учеба в Уэслианском университете в Мидлтауне, Коннектикуте и Вест-Пойнте. Затем будущая кинозвезда переходит работать на радио WBBF. И только после этого он решился попробовать себя в актерском искусстве.

Слава пришла к несуразному и долговязому молодому человеку в 1960 году после выхода на экраны комедийного сериала “Тещи”. Джерри Фогель сыграл новоиспеченного супруга, который противостоял постоянному вмешательству в свою семейную жизнь двух тещ. Также он сыграл молодого лейтенанта Уильяма Аутербриджа в фильме ” Tora! Tora! Tora!” в 1970 году. Он воплотил на экране образ Билла Донахью в школьной драме “Белая тень”..