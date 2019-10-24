Війна більше не лякає: чого найбільше бояться українці

Загроза війни з РФ навіть не увійшла в першу п’ятірку

Війна на Донбасі у свідомості українців відійшла на другий план – її бояться лише 36% населення. Найголовнішою загрозою для України опитані вважають масовий виїзд населення за кордон.

Як передає НАРОДНА ПРАВДА, про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою «Рейтинг» у жовтні.

Так, 56% респондентів побоюються, що населення україни масово виїде за кордон. 46% вважають загрозою економічний занепад, 45% – зубожіння населення. При цьому під зубожінням не мається на увазі голод. Реального голоду в країні побоюються лише 16% опитаних дорослих українців.

На четвертому і п’ятому місці в списку небезпек для України виявилися погіршення здоров’я населення і екологічні катастрофи (такого сценарію побоюються 40% і 37% опитаних відповідно).

У списку страхів загроза військових дій навіть не увійшла до першої п’ятірки.

Парадоксально, що не всі, хто боїться спаду економіки, одночасно побоюються девальвації гривні. Цей пункт в анкеті зазначили лише 29% опитаних.

Розвалу країни бояться 29%, анархії – 22%, диктатури – 17%. Не змогли визначитись, що вважати загрозою для країни, близько 3% опитаних.

Опитування проводилося 19-22 жовтня серед українців старше 18 років. Опитано 2500 респондентів за репрезентативною вибіркою (вік, стать, регіон і тип поселення). Помилка вибірки не перевищує 2%.