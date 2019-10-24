«Буде бурхлива реакція»: Фурса назвав головну причину Майдану і повалення Зеленського

Якщо Україна замість грошей від МВФ погодиться на фінансову допомогу Росії, нинішню владу може очікувати Майдан.
Про це розповів економіст Сергій Фурса в інтерв’ю «Радіо Свобода».
За його словами, Кремль з радістю погодиться на цю пропозицію, проте в такому разі українці масово вийдуть на вулиці
«Буде набагато більше людей, ніж було 14 жовтня», — запевняє аналітик.
Фурса додав, що українці важко переживають війну на Донбасі, тому потенційна капітуляція стане каталізатором дуже серйозної реакції громадянського суспільства.
«Якщо ви так хочете домовитися з Москвою, щоб брати у них гроші, то це викличе набагато більшу реакцію», — підкреслив він.