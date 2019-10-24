На посаду радника прем’єра Гончарука розглядають екс-заступника міністра фінансів Росії

Секретаріат Кабінету міністрів може призначити на громадських засадах радником прем’єр-міністра Олексія Гончарука, колишнього заступника міністра фінансів РФ і першого заступника голови правління Центробанку Росії Сергія Алексашенко. Про це повідомляє журналістський проект «Cлідство.Info» з посиланням на документ, який опинився в розпорядженні редакції.

У документі за підписом держсекретаря Кабміну Віктора Бондаренка говориться, що кандидатура Алексашенко розглядається на посаду радника Гончарука. Також зазначається, що з 2014 року Алексашенко живе в США. При тому, що він все ще є громадянином Росії, написано, що, якщо завбачливі заходів відсутні, секретаріат просить призначити Алексашенко на пропоновану посаду.

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У коментарі «Cлідство.Info» Гончарук заявив, що призначення на посаду радника прем’єра громадянина РФ було б дуже ризикованим рішенням, яке вимагає консультацій з СБУ.

«Я не хочу це коментувати, бо поки нема що коментувати. Такого радника у мене немає», — висловився він.

Алексашенко обіймав посаду заступника міністра фінансів Росії з 1993 по 1995 роки, в кінці 90-х став заступником голови Центрального банку РФ, також працював у холдингової компанії «Інтеррос». Він підтримував українську сторону під час анексії Криму в 2014 році, заявляючи, що Москва порушила всі міжнародні гарантії, які були надані Києву. Трохи пізніше, в 2015 році, він пояснив, що став біженцем з-за різкої критики режиму Путіна і його поплічників, тому був змушений бігти в США.