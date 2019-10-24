Як Зеленський «зливає» Полтавщину під екс-регіонала і корупціонера Удовиченко

Вже близько 20 років колишній регіонал (хоча цей пункт своєї біографії він ретельно приховує) Олександр Удовиченко обкрадає жителів Полтавської області.

Причому цілком офіційно. Він був головою Полтавської обласної державної адміністрації у 2003 – 2005 та у 2010 – 2014 роках, займав посаду голови Полтавської обласної ради з 2006 по 2010 рік. Загалом, чудово почувався при Кучмі, Ющенку і Януковичу. Але в 2014-му році, під час активних дій на Майдані, Олександр Удовиченко злякався, склав свої повноваження і припинив діяльність Полтавської обласної організації «Партії регіонів», в якій складався з 2000 по 2014 рік.

Восени 2015-го року Олександр Удовиченко підбадьорився і вирішив взяти участь у виборах мера Полтави від партії «Рідне місто», але програв. Тим не менш, варто відзначити, що «Рідне місто» непогано влаштувалося в місцевих органах влади. Громадські активісти не раз викривали представників цієї політичної сили в розкраданні бюджетних коштів і незаконних діях.

Для того, щоб прикрити себе і зробити вигляд, що «ці руки нічого не крали», Удовиченко старший посадив свого сина Сергія у крісло голови Полтавського окружного адміністративного суду. Так, Олександр Удовиченко забезпечив і «узаконив» судове рейдерство в Полтавській області. Схема працює дуже просто. Судді виносять нібито законні рішення, які дозволяють виконання відверто незаконних дій. Найчастіше мова йде про корпоративних спорах.

Дивно, що НАБУ і Кваліфікаційна комісія суддів досі закривають очі на корупційні дії клану Удовиченко, які фактично звели до нуля роботу судової системи Полтавської області. Мабуть, така ситуація вигідна не тільки окремо взятої сім’ї, але і більш високим чинам у столиці.

Для того, щоб зрозуміти масштаби свавілля, яке влаштувало на Полтавщині сімейство Удовиченко, досить поглянути на їхні декларації. Старший декларує більше 3 мільйонів гривень готівкою, дві земельні ділянки, будинок та дві квартири. Також у власності сім’ї перебуває ще один земельну ділянку та два автомобіля: Лексус LS460, 2009-го року випуску і Renault Master, 2014-го року випуску.

Удовиченко-молодший задекларував будинок (457 квадратних метрів) та земельну ділянку (1218 квадратних метрів), які знаходяться в селі Розсошенці Полтавської області, квартиру в Полтаві площею 107 квадратних метрів, і 320 тисяч гривень готівкою. Судячи з усього, майже все майно, що належить дружині Сергія Удовиченка – Марині. В її власності значаться дві житлоплощі (недобудова в Києві, 71 квадратний метр; квартира в Полтаві, 73 квадратних метра), офісне приміщення площею 452 квадратних метра в місті Карлівка Полтавської області, чотири автомобіля BMW X5, 2015-го року випуску, вартістю півтора мільйона гривень; Toyota Highlander, 2014-го року випуску; Нива, 2005-го року випуску; вантажний автомобіль ЗІЛ-441610, 1986-го року випуску), і 270 тисяч гривень готівкою. Також дружині голови Полтавського окружного адміністративного суду належить 25% корпоративних прав в аграрному підприємстві ТОВ «МДМ», земельна кейс якого – 5 тисяч гектарів.

Як бачимо, роки губернаторства Олександра Удовиченка пройшли не даремно: нерухомістю і землею обзавівся сам, і з дітьми щедро поділився.

Зараз Удовиченко старший – глава фракції «Рідне місто» в обласній та міській радах. Верхом цинізму є те, що офіс для партії (400 квадратних метрів у центрі міста) орендують у комунальній власності міста за сущі копійки. Олександр Удовіченко вже не раз доводив, що він зможе пристосуватися до будь-якої ситуації при будь-якій владі. У червні цього року він заявив, що готовий працювати з новою владою. І зараз вже ходять чутки про те, що Олександр Удовиченко може стати губернатором Полтавської області. Це зіграє на руку Ігорю Коломойському, який давно мріє звести рахунки зі своїм «другом» Павлом Фуксом. Екс-власник «Приватбанку» хоче забрати у Фукса можливість газовидобутку і прибрати цю галузь промисловості до своїх рук. Так Коломойський зможе повернути своїм підприємствам, які вже кілька років ледве зводять кінці з кінцями, колишню міць. В якості прикладу можна навести хімзавод у Кам’янському, який зліг з-за неадекватних тарифів на газ для підприємств (тоді відразу захворіла вся хімічна промисловість нашої країни). Але якщо Коломойський отримає доступ до газовидобутку на Полтавщині (де розташовані найбільші досліджувані родовища газу в Україні), він зможе не просто повернутися на ринок, але і стати монополістом. При чому тут сімейство Удовиченко? При тому, що з 1993 по 2003 рік Олександр Удовиченко був керівником Полтавської філії «Приватбанку», і Коломойський давно знайомий з рейдерськими здібностями і можливостями цієї сімейки.

Сьогодні над Полтавщиною зависла серйозна погроза. Залишається сподіватися на свідомість полтавців, які на виборах дали шанс Удовиченко та ошметкам «Партії регіонів», трансформованих у «Рідне місто». В усній народній творчості зустрічається згадка про те, що Вієм піднімали брови і вії залізними вилами. А може, пора підняти Вія-Удовиченко НА вила?