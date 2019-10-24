Рада планує скасувати публікації законів в «Урядовому кур’єрі»

У Верховній раді України зареєстровано законопроект №2307 «Про внесення змін у деякі закони України про опублікування нормативно-правових актів Кабінету міністрів України та розміщення окремої інформації в електронному вигляді». Про це свідчить інформація на сайті парламенту.

Документ був внесений у Раду в четвер, 24 жовтня. На даний момент текст законопроекту відсутній.

Останній етап проходження документа — переданий на розгляд керівництву.

Нагадаємо, в уряді роз’яснили ініціативу про припинення публікації законів в «Урядовому кур’єрі». Зокрема, міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет запевнив, що прийняття відповідного проекту не означає можливість підміняти тексти законів.

Як писалося раніше, Кабмін ініціює скасування обов’язкової публікації законів та інших нормативних актів в «Урядовому кур’єрі». Зокрема, пропонується, щоб документи Кабінету міністрів, включаючи проект державного бюджету України, публікувалися на Єдиному веб-порталі органів виконавчої влади. Зазначалося, що законопроект незабаром буде переданий у Верховну раду.

Зазначимо також, в жовтні минулого року нардепи прийняли закон про продовження друку газети «Голос України».