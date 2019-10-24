Олександр Гончаров: “Гончарук та Милованов прислухалися до стогону народного”

Гончарук та Милованов прислухалися до стогону народного.

І несподівано переглянули макропоказники на 2020-2022р.р., розробивши також 2-а сценарію, за яким Україна може розвиватися в 2020 році.

Перший сценарій – базовий чи консервативний. Зростання ВВП на рівні 3,7% (попередній прогноз – 3,3%), в 2021 р. – на 3,8% (зберігся), в 2022р. – на 4,1% (зберігся). Середньомісячна зарплата на кінець 2020р. планується 12 497 грн., кінець 2021р. – 14 187 грн., у 2022р. – 16 014 гривень.

Другий сценарій – оптимістичний. ВВП в 2020р. зросте на 4,8%, в 2021-му – на 5,5%, в 2022-му – на 6,5%. Середня зарплата прогнозується на рівні 12 552 грн. у 2020р., 14 692 грн. в 2021 р. і 16 966 грн. у 2022 році. Кабмін закладає в бюджет-2020 два курсу гривні до долара: 27 грн./$ і 24,8 грн./$.

Будемо чекати уточнень від життя…

Олександр Гончаров