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СБУ викрила екс-чиновників Київської ОДА, які привласнили понад 230 млн гривень

24.10.2019

СБУ викрили чотирьох колишніх чиновників Київської обласної державної адміністрації, які завдали державі збитків на 232 млн гривень. Про це повідомляє FaceNews.ua з посиланням на прес-службу СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що чотири начальника різних часів одного з департаментів ОДА спільно з чиновниками комунального підприємства організували механізм збагачення на державному майні.

«За 1 гривню в рік, починаючи з 2000 року, чиновники передали комунальному підприємству в оренду будинок у центрі Києва площею майже 2000 квадратних метрів. Потім нерухомість здавали в суборенду комерсантам за ринковою вартістю. Різницю направляли не в держбюджет України, а в кишені фігурантів справи», — повідомили в СБУ.

Під час слідчих дій правоохоронці вилучили документацію, що підтверджує незаконну передачу будинку в суборенду фірмі дружини одного з фігурантів справи.

Зараз чотирьох екскеривникам департаменту ОДА оголошено про підозри у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України.

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