СБУ викрила екс-чиновників Київської ОДА, які привласнили понад 230 млн гривень

СБУ викрили чотирьох колишніх чиновників Київської обласної державної адміністрації, які завдали державі збитків на 232 млн гривень. Про це повідомляє FaceNews.ua з посиланням на прес-службу СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що чотири начальника різних часів одного з департаментів ОДА спільно з чиновниками комунального підприємства організували механізм збагачення на державному майні.

«За 1 гривню в рік, починаючи з 2000 року, чиновники передали комунальному підприємству в оренду будинок у центрі Києва площею майже 2000 квадратних метрів. Потім нерухомість здавали в суборенду комерсантам за ринковою вартістю. Різницю направляли не в держбюджет України, а в кишені фігурантів справи», — повідомили в СБУ.

Під час слідчих дій правоохоронці вилучили документацію, що підтверджує незаконну передачу будинку в суборенду фірмі дружини одного з фігурантів справи.

Зараз чотирьох екскеривникам департаменту ОДА оголошено про підозри у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України.