Екс-чиновники Київської ОДА кілька років здавали будинок у центрі столиці за 1 грн в місяць

Правоохоронцями викрито факт злочинного заподіяння колишнім керівництвом Київської обласної державної адміністрації шкоду державі в розмірі понад 200 млн грн. Про це ЗМІ дізнався з повідомлення прес-служби прокуратури столиці.

Зазначені посадові особи всупереч встановленому законодавством порядку, зі значним заниженням розміру орендної плати, передали в користування державне майно – будівля площею 1900 квадратних метрів, розташоване по вул. Великій Васильківській у Києві.

Починаючи з 2000 року, керівники одного з департаментів Київської обласної державної адміністрації здавали в оренду цей будинок за 1 гривню в рік комунальному підприємству, яке в свою чергу здавало його в суборенду приватним підприємствам за ринковою вартістю.

В рамках слідства в приміщеннях чотирьох колишніх посадових осіб облдержадміністрації були проведені обшуки, в ході яких правоохоронці вилучили документацію, що підтверджує незаконну передачу будинку в суборенду.

За результатами слідчих дій чотирьом колишнім посадовим особам оголошено про підозри у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) КК України. Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу.