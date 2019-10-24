Топ-7 фактів про групи крові, про які ви могли не знати

Щоб краще зрозуміти своє тіло, правильно підібрати раціон та дізнатися більше про реакцію на стрес – потрібно визначити свою групу крові. Їх існує всього чотири.

Група крові також може розповісти більше про ваш характер. Про сумісність за групою крові – читайте у матеріалі Здоров’я 24.

Група крові – що це?

Це класифікація крові за наявністю або відсутністю певних успадковуваних антигенів (білки, вуглеводи, глікопротеїни тощо) на поверхні еритроцитів. У людини відомо 35 систем груп крові, серед яких найважливішими є система AB0 та система Rh(RhD). І у випадку переливання крові тільки несумісність за цими двома системами може становити серйозну загрозу для здоров’я.

Чи не найважливішими факторами груп крові є їхня сумісність та сумісність по плазмі. Адже навіть така універсальна група крові як перша, має певний нюанс.

1. Сумісність за групою крові

– 1 група: є універсальним донором для всіх інших груп, але приймати кров може тільки 1 групу;

– 2 група: може бути донором для 2 і 4 груп, але прийняти кров може лише від 2 й 1;

– 3 група: є донором для 3 і 4, прийняти кров може від 3 й 1;

– 4 група: може прийняти будь-яку групу крові, але донором може бути виключно для 4.

2. Сумісність по плазмі

– 1 група: універсальний одержувач, але віддати плазму може виключно 1 групі;

– 2 група: може отримувати плазму від 4 і 2, а донором бути для 2 та 1;

– 3 група: може отримувати плазму від 3 і 4, а донором бути строго для 3 та 1;

– 4 група: бувши універсальним донором, може отримувати плазму виключно від 4.

Сумісність по групі крові та плазмі

3. Резус-фактор крові буває позитивний (має D-антиген) і негативний (антиген відсутній). Тож, якщо у майбутньої породіллі кров з негативним резусом, а у батька – з позитивним резусом, є ймовірність виникнення резус-конфлікту з серйозними наслідками: розпад еритроцитів (гемолітична хвороба) і вироблення незрілих еритроцитів у дитини (еритробластоз плода).

Якщо вчасно вдатись до правильного лікування – це допоможе зберегти дитину. На 28 тижні вагітності жінці необхідно зробити ін’єкцію плазми крові, щоб уникнути появи антитіл. Те ж саме потрібно зробити протягом 72 годин після пологів.

4. Кожній людині, відповідно від групи крові, притаманні такі головні риси характеру:

– 1 група: уважність, практичність, чуйність, наполегливість;

– 2 група: організованість, лідерство, милосердя, ефективність;

– 3 група: гнучкість, медитативність, орієнтованість на результат, доброзичливість;

– 4 група: спокій, вільнодумство, раціональність, сила.

5. Реакція на стрес також у власника певної групи дуже різна:

– 1 група: часті спалахи гніву (передаються у спадок). Як заспокоїтись: візуалізуйте приємні речі та моменти.

– 2 група: дуже висока сприйнятливість стресу, необхідно багато часу для відновлення. Як заспокоїтись: пийте багато рідини.

– 3 група: переважно спокійно сприймаєте стрес, іноді може перейти у стан “вийти з себе”.

– 4 група: дуже важко вивести з рівноваги – відмінно справляєтесь зі стресом. Як заспокоїтись: фізичні навантаження й активний спосіб життя.



Групи крові: головні риси характеру та реакція на стрес

6. Харчування для кожної групи крові:

– 1 група: риба, м’ясо та овочі. Уникайте: молочних та оброблених продуктів.

– 2 група: риба, йогурт, курка, вегетаріанська їжа. Уникайте: гострих продуктів, кави та бобових.

– 3 група: риба, баранина, молочні продукти, овочі й чай. Уникайте: консервантів і алкоголю.

– 4 група: свіжі, екологічно чисті продукти. Уникайте: смаженої їжі, вона забирає енергію.

7. Причиною жирових відкладень є як і зловживання певних продуктів, так і харчові звички:

– 1 група: скупчення зайвого жиру викликане нерегулярним харчуванням.

– 2 група: скупчення жиру відбувається через надмірне вживання цукровмісних і м’ясних продуктів.

– 3 група: погано засвоюється хліб і смажена їжа.

– 4 група: жир накопичується через бездіяльність.

Групи крові: харчування та жирові відкладення