Топ-7 фактів про групи крові, про які ви могли не знати

Щоб краще зрозуміти своє тіло, правильно підібрати раціон та дізнатися більше про реакцію на стрес – потрібно визначити свою групу крові. Їх існує всього чотири.
Група крові також може розповісти більше про ваш характер. Про сумісність за групою крові – читайте у матеріалі Здоров’я 24.
Група крові – що це?
Це класифікація крові за наявністю або відсутністю певних успадковуваних антигенів (білки, вуглеводи, глікопротеїни тощо) на поверхні еритроцитів. У людини відомо 35 систем груп крові, серед яких найважливішими є система AB0 та система Rh(RhD). І у випадку переливання крові тільки несумісність за цими двома системами може становити серйозну загрозу для здоров’я.
Чи не найважливішими факторами груп крові є їхня сумісність та сумісність по плазмі. Адже навіть така універсальна група крові як перша, має певний нюанс.
1. Сумісність за групою крові
– 1 група: є універсальним донором для всіх інших груп, але приймати кров може тільки 1 групу;
– 2 група: може бути донором для 2 і 4 груп, але прийняти кров може лише від 2 й 1;
– 3 група: є донором для 3 і 4, прийняти кров може від 3 й 1;
– 4 група: може прийняти будь-яку групу крові, але донором може бути виключно для 4.
2. Сумісність по плазмі
– 1 група: універсальний одержувач, але віддати плазму може виключно 1 групі;
– 2 група: може отримувати плазму від 4 і 2, а донором бути для 2 та 1;
– 3 група: може отримувати плазму від 3 і 4, а донором бути строго для 3 та 1;
– 4 група: бувши універсальним донором, може отримувати плазму виключно від 4.
Сумісність по групі крові та плазмі
3. Резус-фактор крові буває позитивний (має D-антиген) і негативний (антиген відсутній). Тож, якщо у майбутньої породіллі кров з негативним резусом, а у батька – з позитивним резусом, є ймовірність виникнення резус-конфлікту з серйозними наслідками: розпад еритроцитів (гемолітична хвороба) і вироблення незрілих еритроцитів у дитини (еритробластоз плода).
Якщо вчасно вдатись до правильного лікування – це допоможе зберегти дитину. На 28 тижні вагітності жінці необхідно зробити ін’єкцію плазми крові, щоб уникнути появи антитіл. Те ж саме потрібно зробити протягом 72 годин після пологів.
4. Кожній людині, відповідно від групи крові, притаманні такі головні риси характеру:
– 1 група: уважність, практичність, чуйність, наполегливість;
– 2 група: організованість, лідерство, милосердя, ефективність;
– 3 група: гнучкість, медитативність, орієнтованість на результат, доброзичливість;
– 4 група: спокій, вільнодумство, раціональність, сила.
5. Реакція на стрес також у власника певної групи дуже різна:
– 1 група: часті спалахи гніву (передаються у спадок). Як заспокоїтись: візуалізуйте приємні речі та моменти.
– 2 група: дуже висока сприйнятливість стресу, необхідно багато часу для відновлення. Як заспокоїтись: пийте багато рідини.
– 3 група: переважно спокійно сприймаєте стрес, іноді може перейти у стан “вийти з себе”.
– 4 група: дуже важко вивести з рівноваги – відмінно справляєтесь зі стресом. Як заспокоїтись: фізичні навантаження й активний спосіб життя.
Групи крові: головні риси характеру та реакція на стрес
6. Харчування для кожної групи крові:
– 1 група: риба, м’ясо та овочі. Уникайте: молочних та оброблених продуктів.
– 2 група: риба, йогурт, курка, вегетаріанська їжа. Уникайте: гострих продуктів, кави та бобових.
– 3 група: риба, баранина, молочні продукти, овочі й чай. Уникайте: консервантів і алкоголю.
– 4 група: свіжі, екологічно чисті продукти. Уникайте: смаженої їжі, вона забирає енергію.
7. Причиною жирових відкладень є як і зловживання певних продуктів, так і харчові звички:
– 1 група: скупчення зайвого жиру викликане нерегулярним харчуванням.
– 2 група: скупчення жиру відбувається через надмірне вживання цукровмісних і м’ясних продуктів.
– 3 група: погано засвоюється хліб і смажена їжа.
– 4 група: жир накопичується через бездіяльність.
Групи крові: харчування та жирові відкладення