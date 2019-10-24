У Києві підтверджено один випадок дифтерії

Всім батькам запропонували привести дітей на огляд до профільного лікаря в медичному кабінеті ліцею.

В одному з ліцеїв Києва офіційно підтвердили випадок захворювання на дифтерію. Про це повідомляє прес-служба Департаменту освіти і науки Києва у четвер, 24 жовтня.

Зазначається, що інформація про факт захворювання на дифтерію одного з учнів ліцею №303 на Позняках була підтверджена напередодні в середу.

Адміністрація навчального закладу прийняла рішення про введення карантинних заходів в певному класі, де навчається дитина, в тому числі забезпечені прибирання кабінету з дезінфікуючими засобами та огляд дітей медичною сестрою.

«Сьогодні міською санітарною службою був підтверджений діагноз і забезпечена спеціальна обробка приміщень ліцею. Всім батькам вже завтра запропоновано здійснити огляд ЛОР-лікарем дітей учнів початкової школи №303 в медичному кабінеті ліцею», – йдеться в повідомленні.

Раніше в соцмережах з’явилася інформація про те, що в Києві через дифтерії тимчасово закрили одну з шкіл на Позняках. Стверджувалося, що кілька днів тому захворів школяр, у якого не було щеплення від дифтерії. Сьогодні його вже лабораторно підтверджений діагноз.