СБУ: У «ЛДНР» незаконно позбавлено свободи 245 осіб

Робота по обміну утримуваними особами з сепаратистами «ДНР» і «ЛНР» триває, зазначили у спецслужбі.

На Донбасі незаконно позбавлено свободи 245 осіб. Про це повідомила Служба безпеки України у відповідь на запит Радіо Свобода у четвер, 24 жовтня.

Зазначається, що робота по обміну утримуваними особами з сепаратистами «ДНР» і «ЛНР» триває.

В СБУ зазначили, що Київ приймає необхідні організаційні та практичні заходи, спрямовані на забезпечення звільнення всіх незаконно позбавлених волі.

«Відповідні пропозиції з цього приводу регулярно представляються на розгляд Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на сході України і обробки за залученими в рамках Мінського формату міжнародними гуманітарними організаціями. Робота за вказаними напрямками триває», – заявили в СБУ.

При цьому в спецслужбі не ответиле на питання, сформовано список осіб для обміну утримуваними особами з сепаратистами на Донбасі.