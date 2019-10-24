Росія не змогла оскаржити виплату $1,3 мільярда Ощадбанку: рішення Паризького суду

Паризький Апеляційний суд відхилив спробу Російської Федерації припинити примусове виконання рішення міжнародного арбітражу про виплати Ощадбанку 1,3 мільярда доларів за експропріацію активів банку в Криму.

Про це повідомляє прес-служба Ощадбанку.

Основним аргументом Росії було те, що примусове виконання арбітражного рішення в країнах, які в меншій мірі захищають державний імунітет, ніж Франція, може завдати їй шкоди.

Суддя відхилив заяву РФ і зазначив, що вимоги про припинення примусового виконання рішення слід оцінювати виходячи з конкретних обставин справи та посилання на гіпотетичні підстави, які були наведені Росією, є неприпустимими.

Суд зазначив, що примусове виконання рішення, не поставить під загрозу фінансове становище країни, і що Ощадбанк, не піддає ризику можливе повернення коштів у разі відміни рішення.

Суддя відхилив прохання Російської Федерації та зобов’язав її понести частину витрат на виробництво.