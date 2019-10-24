Прокурор пропонував за хабар витягнути підозрюваного з СІЗО

Одеський прокурор просив 10 тисяч доларів за свою «послугу». Тепер його звинуватять в шахрайстві і підбурюванні до надання неправомірних засобів чиновнику.

В Одесі прокурор за хабар у розмірі 10 тисяч доларів пропонував підозрюваному у шахрайстві та корупції вийти з СІЗО. Про це повідомляє прес-служба прокуратури області у четвер, 24 жовтня.

«У ході слідства встановлено, що співробітник місцевої прокуратури запропонував «витягнути» з СІЗО фігуранта злочинної схеми, тобто допомогти у зміні йому запобіжного заходу на непов’язану з триманням під вартою», — йдеться в повідомленні.

Для цього на свободу знайомий затриманого повинен був знайти 10 тис. доларів США і передати їх прокурору.

Діючи свідомо незаконно, шахрайським чином співробітник прокуратури отримав кошти і пообіцяв вирішити всі питання зі слідством і судом. В той час, як він не мав функціональних можливостей і намірів вплинути на зміну запобіжного заходу підозрюваному.

Таким чином відсторонений прокурор звинувачується в шахрайстві і підбурюванні до надання неправомірних засобів посадовій особі (ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15 год. 3 ст. 369 КК України).

Зараз прокуратура направила обвинувальний акт стосовно зазначених осіб до суду для розгляду по суті.