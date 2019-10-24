Як українець підкорив Анди: інтерв’ю з мандрівником Юрієм Кручиным

Яку ціну доводиться заплатити за підкорення семитисячники? З чого почати тренування, яке спорядження необхідно і скільки воно може коштувати? Як знайти надійного гіда для підйому на гору? Заради чого альпіністи-аматори ризикують своїм здоров’ям і навіть життям? В який момент потрібно зупинитися і зрозуміти: все, далі йти не можна, незважаючи на всі витрачені зусилля, час і гроші?

Всі ці питання ми обговорили з Юрієм Кручиным, українським мандрівником, альпіністом і підприємцем, який в січні 2019 підкорив найвищу вершину Анд, гору Аконкагуа висотою 6962 м.

Юрій, ви здійснили сходження, яке не кожному під силу. Як ви на це зважилися?

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Так, гора серйозна, і завжди є ризики. Але в цілому, коли є мета, бажання, ресурс, людина завжди може зробити те, що на перший погляд здається неможливим. Для початку потрібна акліматизація. Щоб акліматизуватися добре, ти близько двох тижнів робиш сходження. На жаль, половина нашої групи 50 осіб не дійшла, тому що деякі мої друзі йшли вперше в гори.

Як зрозуміти, що людина в принципі може здійснити таке сходження?

Не підвівшись ні разу, не зрозумієш. Там в горах дуже велику роль відіграє психологічний момент. Так, важливо готуватися! Важливо пробігати кожен день по 5 км, і так протягом пари місяців. Але навіть якщо ти фізично готовий, то коли стикаєшся з гіпоксією, коли голова болить, крутиться і складно йти, ти думаєш — повертатися, звертати з шляху або йти далі. Аналогія з нашим повсякденним життям. Коли перед тобою перешкода, людина думає, чи варто боротися далі і продовжувати добиватися своєї мети. Ті, хто йдуть далі, досягають результату і отримують бажане. В горах той же принцип.

Чи є обмеження, наприклад, за віком?

Я чув історії, що піднімаються люди і в 16-18 років, і в 80-90. Звичайно, якщо тобі складно ходити, і ти спираєшся на паличку, в горах буде дуже складно. Але інваліди навіть піднімаються, це під силу кожному. Просто питання бажання і сили духу.

З яких гір ви починали?

Я починав з Монтблана. Висота 4800, цілком добре для першого разу і дуже атмосферно. Це гора, з якої я рекомендував би починати. Бюджет теж не захмарний, але 2000 доларів треба буде витратити. Потім плавно переходити на інші гори. У мене друга була Кіліманджаро.

Може, можна почати з Говерли?

Звичайно, можна пройтися, подивитися, це твоє чи не твоє. Але це не порівняти, на Монтблане буде складніше. Там і вид інший, і інша енергетика. Але якщо хочете трохи відчути, що таке гори, піднятися на Говерлу.

У чому головна складність сходження на семитисячник?

Після 4000 м йти дуже складно, і ти рухаєшся дуже повільно, робиш за півкроку в кілька секунд, за гіпоксії — нестачі кисню в мозку. Тому легкі свої потрібно натренувати. Займатися кардиотренировками, кроссфитом. Але навіть після тренувань на такій висоті все одно складно, і плюс до всього болить голова. Більшість людей страждають тією чи іншою мірою гірською хворобою, хоча є люди, у яких від народження природний антидот. Наприклад, Іра Галай, перша українка, яка піднялася на Еверест, у неї від природи все більш-менш. Коли всі вмирають, вона собі йде, попиває водичку.

Аконкагуа знаходиться на іншому кінці світу. Потрібно оплатити переліт, спорядження. Скільки це може коштувати?

Мені обійшлося не менше 6 тисяч доларів. Дуже дорого обійшлися черевики, близько тисячі доларів. Переліт, пермі, гід, проживання в таборах — це все історія, яка коштує грошей. Але якщо у людини є мета і бажання, навіть при відсутності зараз ресурсу, він почне готуватися заздалегідь, і все складеться так, що він туди підніметься.

Еверест коштує в районі 50-70 тисяч доларів. Як попадеться, але не менше ніж 40 я ще не чув. Багатьох спонсорують. Але якщо ви не займаєтеся цим професійно, складно знайти спонсора. Є компанії, готові заплатити 10 тисяч доларів за те, що ти піднімеш їх прапор на вершину гори. Можна підняти п’ять прапорів і відбити сходження. Коли твій прапор на найвищій точці планети, це комусь дійсно дуже цікаво.

Припустимо, я хочу здійснити сходження. З чого мені почати?

Зараз похід в гори — це набирає обертів тренд. У нас з’являється багато українських компаній, ви можете зв’язатися з ними, вони вам покажуть програму, скажуть ціну. Намітити дату і вилетите разом. Є компанії, які себе вже добре зарекомендували, там досвідчені гіди, професіонали. Вони багато років у цьому спорті. Звичайно, якщо ви захотіли сьогодні, щоб полетіти завтра, це неправильно. Хоча б за місяць потрібно підготуватися. Я до походу на гору Аканкагуа готувався за три місяці, дуже інтенсивно, ходив по 150 поверхів на спеціальному тренажері.

Ми всі дивилися фільм «Еверест» і пам’ятаємо, якою трагедією там все закінчилося. Чи завжди високі гори — це такий великий ризик?

Навіть на Говерлі помирають люди. Минулої зими люди потрапили в ураган і не повернулися. Я до цього філософськи ставлюся. Але ризики, звичайно, великі. Чим вище гора – тим їх більше. Коли я піднімався на Аконкагуа, у мене в крові сильно впав кисень, до 40%. Коли м’язи не забезпечуються киснем, ти втрачаєш сили, до того ж починаються галюцинації. Нам виміряли кисень спеціальним приладом, який чіпляється на палець, і сказали, що далі йти не можна. Я був у паніці, адже стільки готувався до цього сходження У підсумку за мене поручилася Іра Галай. Все пройшло добре, але могло бути по-різному. Краще так, звичайно, не ризикувати.

Я собі поставив заздалегідь дві умови, при яких не піду далі: якщо я вырублюсь і якщо я, не дай Бог, буду плюватися кров’ю. Це вже набряк легенів, треба терміново бігти вниз, антибіотики, лікарня і все інше. На Евересті на великих висотах важко спустити когось. Там дуже рідко один одному допомагають. На великих висотах ти в принципі сам за себе. Там дуже великі ризики, щоб ще тягнути когось на собі. Я знаю випадок, знову ж таки, на Евересті, коли два українці йшли і зустріли китайця з обмороженным особою. Він сказав, що чекає шерпа свого, але його все немає. І ці хлопці не пішли вгору, а спустилися з китайцем вниз. Але це величезна рідкість.

Тобто вони пожертвували мрією, щоб допомогти людині?

Так. Але я вважаю, що вони внутрішньо отримали для себе більше. Пішли перевірку на більш глибокі цінності. На гору потім можна ще піднятися. Вони врятували життя людині, за що їм досі вдячні.

На вашій пам’яті були трагічні випадки?

Перший раз у базовому таборі я побачив у медпункті хлопця, який вимочував пальці рук в розчині йоду. У нього були чорні пальці. Іноді їх можна врятувати, іноді ні. Він на вершині в лютий мороз і вітер просто вирішив довго пофоткатися і поплатився за це. Дуже часто можна відморозити собі кінцівки, адже через гірської хвороби кисень йде від кінцівок в мозок. Також важливо мати окуляри з максимальною сонцезахистом. На таких висотах сонце радіоактивне. Якщо пройтися навіть пару хвилин без окулярів, можна втратити зір. Воно може повернутися з часом, а може і ні. Багато беруть з собою запасні окуляри, кішки, рукавиці і все інше, на випадок, якщо втратиш.

Є міф, що гора бере певну ціну за те, що пускає до себе…

Вона бере фізичну енергію, вона бере грошовий ресурс. Багато місцевих дають підношення горі. У мене були горішки, я їх прикопав. Будь-які гроші — це енергетика. Тобі треба їх заробити, дістати. Ти витрачаєш свій ресурс, фізичну енергію. Але ти маєш сильну ментальну енергію, це інше. З тобою вічний акумулятор. Я ось зараз розповідаю про сходження, і в мене сили з’являються.

Повну версію інтерв’ю дивіться тут:

Всі фото з архіву Юрія Кручина

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