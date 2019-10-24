Гончарук зажадав протягом місяця ліквідувати контрабанду на митниці

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук вимагає протягом місяця ліквідувати контрабанду на митниці. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Приїхав проінспектувати особисто. Підготувалися добре, жодної машини на огляді, навіть чергу мала під’їзді. І водіїв проінструктували – кажуть, стоїмо десь за 2 години, не більше. Хоча не на камеру розповідають, що 5 діб», – сказав Гончарук під час візиту на пункт пропуску «Порубне» на кордоні з Румунією.

За його словами, вирішити проблему контрабанди можуть скануючі системи, які були закуплені ще в 2018 році.

«Щоб запустити в роботу сканер, потрібно підписати пару паперів. Не розумію, чому до цих пір не зроблено. Це саботаж», – заявив Гончарук.

За інформацією голови митної служби Максима Нефьодова, на сьогоднішній день на кордоні жоден з скануючих комплексів не запущений.

«Очікувалося, що буде закуплено сім комплексів. Закупили і встановили чотири, зараз не працює жоден. Два з них ми можемо запустити в роботу досить швидко, і ми над цим працюємо. Це питання дозволу на роботу з високим випромінюванням, там навіть люди вже пройшли тренінг, але ця ситуація вимагає реакції правоохоронних органів», – сказав Нефьодов.

Стаціонарні скануючі системи — це приміщення шириною 25-30 метрів і довжиною близько 70 метрів, в яких сканується товар на предмет контрабанди.