«Видобуває амністію»: «корінна українка» Поклонська у вишиванці розлютила росіян

Нелегітимний депутат російської Державної думи, колишній прокурор Криму Наталія Поклонська назвала себе «корінний українкою» і розлютила мережа закликом святкувати Хеллоуїн.

Відповідний пост вона розмістила на сторінці в Facebook, проілюструвавши фото у вишиванці

Таким чином Поклонська відреагувала на боротьбу з Хеллоуїном свого колеги з Держдуми Віталія Мілонова. «Я, як корінна українка, не можу розділити насторожене ставлення колеги Мілонова до гарбузам (гарбузам). На мою думку, наша молодь здатна самостійно визначати, які свята відзначати і з якого приводу веселитися. Зі свого боку пропоную вчителям і батькам повідомляти мені про всі випадки тиску на школи в даному питанні», – написала вона.

У мережі заява Поклонської викликало хвилю насмішок і гніву. Невдоволення торкнулося як її відношення до свята, так і знімка в вишиванці.

«Що-то з Наталією Володимирівною відбувається незрозуміле», «Ключова фраза -«Я, як корінна українка». А Ви, мадам, не забули,що в Росії живете? Навіщо нам нав’язуєте свої минулі традиції, прийняті в Україні? І демонстрування себе тут у вишиванці теж багато про що говорить!», «Соромно, Наталія Володимирівна! Така юна, а вже українка», «Дуже шкода, Наталю, що Ви пропагуєте католицькі свята», «Вже корінна українка? Дівчинка, ти цими словами собі амністію не добудеш», – написали росіяни.

Відреагував і український політолог Олексій Голобуцький.

«З дахом не дружить. Вже рвонула публічно захищати гарбуза. Просить телефонувати їй, якщо хтось помітить утиски гарбузів. І тепер вона вже «корінна українка». Може, знайдеться вже добрий чоловік, який почне бодяжити їй глід пустирником з валеріаною?» – зіронізував він у своєму Telegram-каналі.