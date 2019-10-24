Норвегія виділить Україні 4 млн доларів

Одна з головних цілей проекту – покращення послуг фізичної і психологічної реабілітації для поранених українських військовослужбовців.

Уряд Норвегії прийняв рішення виділити на фінансування проекту співробітництва з Україною у сфері охорони здоров’я близько 4 млн доларів. Про це повідомляє посольство України в Норвегії в четвер, 24 жовтня.

Як зазначив посол України в Норвегії В’ячеслав Яцюк, таке рішення відкриває шлях до створення нового напряму взаємовигідного співробітництва між країнами.

«Особливо важливе значення для України має те, що одна з головних цілей проекту спрямована на поліпшення послуг української медицини в області фізичної та психологічної реабілітації, наданих пораненим українським військовослужбовцям та іншим постраждалим громадянам», – сказав дипломат.

Проект також передбачає співпрацю захисту від інфекційних захворювань та профілактиці і лікуванні деяких видів хвороб. Для втілення проекту, який розпочнеться у цьому році, будуть притягнуті ряд лікувальних та науково-дослідних установ України та Норвегії.

Витрати, пов’язані з реалізацією проекту, будуть розподілені між Україною і Норвегією.

«Уряд України високо цінує рішення уряду Норвегії виділити на цілі фінансування проекту 37 млн норвезьких крон (близько 4 млн доларів США)», – підкреслив Яцюк.

Раніше повідомлялося, що Німеччина виділить Міноборони України 1,5 млн євро для придбання медичного обладнання. Кошти будуть виділені на придбання мобільних рентген-апаратів, цифрових хірургічних машин і ангіографів.