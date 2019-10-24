Хотіла зігнати біль: з’явилися подробиці щодо загиблої на Донбасі українці з ЗСУ

Боєць ВСУ Ярослава Никоненко, яка загинула на Донбасі в результаті обстрілу снайпера 15 жовтня, пішла на передову, щоб помститися за смерть батька.

«Смерть папи змінила сестру. Щоб заспокоїти душу від втрати, їй треба було зігнати свою біль на тих, хто забрав у нас нашу життєву опору. І вже ніщо і ніхто не міг зупинити Ярославу», — каже сестра Ярослава, Богдана Никоненко.

Після загибелі батька Ярослава грунтовно почала готуватися до військової служби. Дівчина закінчила дві снайперські школи, а також академію лідерства. Ветеран АТО Сергій Козир розповідає, що коли батько був живий, то забороняв Ярославі йти на війну, оскільки у неї була маленька дочка.

«А коли забороняти вже було нікому, вона вирушила на фронт. У минулому році підписала контракт з ВСУ. Спочатку служила в президентському полку. Але, розуміючи, що з нього в зону бойових дій не відправляють, перевелася в 101-ю бригаду, яка має на передовій свою групу», — каже ветеран.

Ярослава вирушила під Мар’їнку, потрапивши на небезпечну позицію, на якому загинув не один воїн.

«Вона змогла переконати кого треба, що її присутність на тій позиції вкрай важливо. Її відрядили до 28-ї окремої механізованої бригади. Мені командир Ярослави розповідав: вона проявила такий натиск, щоб потрапити на фронт, що він змушений був підписати документи», — розповідає Богдана Никоненко.

Позицію, на яку пішла Ярослава, займати ніхто не хотів. Оскільки з того боку українських бійців давно «кошмарить» снайпер. Військова вирішила це зупинити, тиждень вистежуючи ворога. Але він виявився більш влучним.

«Або я, або він мене», — сказала сестра, йдучи 15 жовтня на бойове завдання», — каже Богдана.