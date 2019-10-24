Він помер: Володимир Кличко повідомив трагічну новину

Володимир Кличко написав про смерть свого вчителя і наставника

Володимир Кличко повідомив про дуже трагічної новини і велику втрату для нього. Український боксер написав у своїй соцмережі, що помер його вчитель і наставник Леонід Волков. Він подякував свого викладача і друга за все хороше, що він зробив для нього.

Зазначимо, що пост українець написав англійською мовою, ми наводимо цитату з перекладом.

«Він був поруч зі мною чотири з половиною роки, поки я успішно захистив докторську дисертацію. На цьому тижні, на жаль, професор Волков помер. Він був тим, хто запалив вогонь, який був мені потрібен. Він цінував, що я завжди намагався застосувати свій практичний досвід у спорті, використовуючи наукову складову. Хоча, можливо, я іноді турбував його безліччю питань, він завжди терпляче ставився до мене. Спасибі за все, мій друг. Я збережу вогонь всередині себе!» — написав Кличко в Instagram.