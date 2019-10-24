Зарплати «в конвертах» на мільйон: «слуг народу» звинуватили у масштабної фінансової схемою

Журналісти заявили, що деякі народні депутати України від партії «Слуга народу» отримали зарплати «в конвертах» загальною суммойв 1,6 млн доларів, які проходять без сплати податку.

Про це повідомляється в матеріалі «Країни». Видання посилається на кілька джерел в Офісі президента і серед депутатів. Стверджується, що перші подібні виплати почалися на початку жовтня.

«Фракція дуже неоднорідна. Тут є багаті і бідні депутати. Ті, хто живе на одну зарплату (в середньому близько 40 тисяч гривень до вирахування податків. – Ред.), і ті, хто володіє бізнесом і містить кілька депутатів.

З першого дня назрівало питання, хто, як і в якій пропорції буде доплачувати гроші за відсутності партійної каси і зрозумілих донорів. Перший місяць не платили – трохи було не почався голодний бунт. А потім з’явилися гроші» – цитують журналісти одного з депутатів «Слуги народу».

За словами джерела у фракції, кошти траншу були розподілені в різних пропорціях.

Керівники нібито отримали по 25-50 тисяч доларів на руки. Партійне начальство середньої ланки – голови комітетів та заступники глави фракції – за 15 тисяч доларів. Іншим роздали по 10 і 5 тисяч в залежності від рангу, статусу і функціоналу депутата.

У матеріалі також сказано, що завідує роздачею грошей нібито глава Офісу президента Андрій Богдан.

«Він кілька разів проводив консультації з заступниками глави фракції, з Разумковим і Арахамией, щоб з’ясувати матеріальне становище, ступінь лояльності депутата, а також причетність до тієї чи іншої групи впливу», – заявило джерело.

Грошей, за його словами, не отримали мажоритарники і заможні депутати, керовані так званої антиколомойской коаліцією.

Також чорні зарплати не отримували депутати, «орієнтовані» на бізнесмена Ігоря Коломойського.

«Їх окремо курирує, а найімовірніше фінансує Коломойський через Ігоря Палицю. Вони за своєю програмою. За будь – мені невідомо», – розповіло джерело, близьке до керівництва партії.

«Бабка бабці сказала. Можливо, якимось групам із чийсь орбіти і допомагали, але це маячня і фантастика», – заявив «Країні» голова фракції «СН» Давид Арахамія.