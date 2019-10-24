Зеленський назвав розслідування вбивств на Майдані необ’єктивним, так як не розслідуються вбивства правоохоронців — Горбатюк

Глава України Володимир Зеленський вважає розслідування справ Майдану необ’єктивним, так як, на його думку, вбивства правоохоронців не розслідуються. Про це він заявив під час зустрічі з начальником Управління спецрозслідувань ГПУ Сергієм Горбатюком.

Як розповів Горбатюк в інтерв’ю hromadske, у нього була зустріч із Зеленським і Русланом Рябошапкой, який на той момент ще не був призначений на посаду генпрокурора. Вони, за словами Горбатюка, хотіли почути, «які результати розслідування, проблеми розслідування, чому вона розслідується необ’єктивно, як вважав президент».

«Однобоко, за його (Зеленського, — Ред.) думку, так як не розслідуються вбивства правоохоронців», — сказав Горбатюк.

Разом з тим, за словами Горбатюка, зустріч закінчилася «оптимістично». «Він (президент — Ред.) закінчив її словами: ваші справи повинні розслідуватися, і повинна бути вам допомогу», — сказав Горбатюк.

У свою чергу відомий юрист Андрій Портнов підтримав позицію президента на своїй сторінці в Телеграме. За його словами генпрокурор повинен розпочато розслідування вбивств правоохоронців на Майдані і закликав взяти під варту активістів, які винні у масових заворушеннях.

«Г-н Президент, це мудро. І Ваш прокурор зобов’язаний розпочати розслідування обставин масових вбивств правоохоронців у період так званої революції гідності і відновити в цьому питанні справедливість.

Потрібно або амністувати співробітників міліції за ці події, або негайно взяти під варту винних у масових заворушеннях активістів», — написав він.

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