«Як зимушку перекантуватися?» У «ДНР» терористи-інваліди захотіли допомоги від України

На окупованому Донбасі в мережі почали поширювати заклики про допомогу терористам, які нібито постраждали на війні від України. Вони залишилися без рук і ніг, а тепер намагаються домогтися від неї протезування, маючи паспорта невизнаних республік.

Про це написав на своїй сторінці в Facebook офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц). Він опублікував скріншоти жалісливих повідомлень про зрадників з сепаратистських спільнот у соцмережах.

Так, у сепаратистських закликів про допомогу мова йде про двох терористів. Перебуваючи на Донбасі, один з них втратив руку, інша — ногу. У той же час першому 4600 гривень української пенсії не вистачає навіть на те, щоб запастися на зиму дровами. Тоді як другий не може домогтися від держави протезування, належного за законом, — і все із-за наявності у нього паспорта «ДНР» і Казахстану.

На окупованому Донбасі в мережі почали поширювати заклики про допомогу терористам, які нібито постраждали у війні з Україною

«Всі ранок от сиджу і всі думки про Стасике. Як же він цю зимушку перекантуется бідненький, все братушани кинули його, як і велика Дырляндия, за яку він воював. Нічого, Стасик, вихід завжди є! Квиток на концерт Кобзона коштує всього 200 рублів, з пенсії купи собі один, не сумуй», — іронічно написав Штефан про одному з таких «нужденних».

На окупованому Донбасі в мережі почали поширювати заклики про допомогу терористам, які нібито постраждали у війні з Україною

Скріншот

Потім офіцер додав фото іншого терориста і теж з сарказмом зауважив: «Хроніки «громадянської» війни. Як зазвичай: «Сім’я кине тебе, синку! Завжди!». Зате з позитиву: є паспорт ДыНыРы — це як бонус».