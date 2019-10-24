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В Одесі біля залізничної станції знайшли обвуглене тіло

25.10.2019

В Одесі поблизу залізничної станції “Одеса-Східна” знайшли обвуглене тіло.

Про це повідомляє поліція Одеської області.

Правоохоронці встановлюють обставини загибелі людини. На місці події працювала слідчо-оперативна група та судово-медичний експерт.

Вживаються заходи по встановленню особи загиблого людини, її статі та обставин смерті.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.

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