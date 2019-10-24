Кондратюк: «формула Штайнмайера» з’явилася при Порошенко, але, коли він закінчував свою каденцію, ми не говорили, що хочемо «замиритися»

Багатьом людям, які голосували на виборах президента за Володимира Зеленського, не зрозуміло, чому в основному ми бачимо тільки шоу, якісь показушні речі від команди влади, але не бачимо жодних конкретних кроків. Таким людям можна сказати тільки про дві речі.

Перша, полягає в тому, що потрібно спочатку подивитися в дзеркало, а потім вже критикувати владу, яку ми ж і обрали, а друга – Зеленський і компанія займаються тими речами, якими займалися все життя, ну, а що буде через 2 роки, час покаже. Про це в ефірі одного з канало розповів продюсер Ігор Кондратюк.

За його словами, ще під час президентської кампанії було видно, що два кандидати, які вийшли в другий тур, йшли з абсолютно різною риторикою і різними програмами. Якщо говорити про Зеленського, то він взагалі нічого не обіцяв. Політика Порошенка була останні роки, принаймні, зрозуміла.

Ігор Кондратюк зазначив, що дійсно «формула Штайнмайера» з’явилася в 2016-му році, коли був президентом Порошенко, але Україна ні на крок не просунулася для того, щоб її ратифікувати. Також кажуть, що при Порошенко був прийнятий закон про Особливий статус Донбасу, але він був прийнятий як тимчасовий і закінчує свою дію 31 грудня цього року. Найголовніше, при Порошенко не було навіть розмов про те, що ми хочемо «замиритися».