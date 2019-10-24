Бридлив розповів, що робило НАТО, коли РФ захоплювала Крим

У той час, коли країна-агресор почала спецоперацію із захоплення Кримського півострова, НАТО не фокусувався на Москві, як Альянс робив це у часи холодної війни. Як інформує replyua.net таку інформацію в інтерв’ю «Громадському» заявив командувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі у 2013-2016 роках Бридлив.

У своєму повідомленні він зазначив: «У часи холодної війни ми на Заході мали дуже цілісний, конкретний і детальний набір розвідувальних можливостей, які були сфокусовані на Росії. Ми добре розуміли тактичну ситуацію і були в курсі того, як будуть діяти оперативні групи». Однак коли Берлінська стіна впала, а Радянський Союз розпався, НАТО вже не так стежило за Росією, до того ж були війни в Іраку і Афганістані.

Бридлив додав: «Так ми втратили контакт з операційним і тактичним рівнем російських військ. Ми досі маємо хорошу розвідку за їх ядерних потужностей, але ми втратили контакт». Згідно його словами, під час окупації в 2014 році в НАТО бачили, що «щось відбувається» і зафіксували російські війська за кілька днів до початку операції. Він також підкреслив, що ще двадцять років тому в НАТО точно знали, де кожен з цих батальйонів знаходиться і куди вони направляються. Наостанок військовий підсумував: «Ми думали, що використання військової сили для того, щоб змінити міжнародно визнані кордони великою державою, більше неможливо. Виявилося, що у випадку з Росією це актуально».