Стало відомо, скільки буде коштувати ліцензія для казино в Україні

Новий закон про легалізацію грального бізнесу в Україні з’явився на порталі українського парламенту. У документі опублікована вартість ліцензії на організацію місць проведення азартних ігор.

Документ наказує проведення азартних ігор щокварталу рівними частинами. У законі йдеться про те, що ліцензія купується на один рік.



Початковий щорічний розмір плати за ліцензію для електронного аукціону визначає уповноважений орган. Плата повинна бути не менше суми, еквівалентної 18,7 тисячам місячного прожиткового мінімуму для гральних закладів Києва та 12,4 тисяч — для казино в інших населених пунктах.

Виходить, що якщо з 1 грудня прожитковий мінімум збільшиться до 1,6 тисячі гривень, то ліцензія для казино в Києві обійдеться в 30,6 мільйона гривень. А в інших містах — у 20,3 мільйона гривень.