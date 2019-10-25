Хор Верьовки «вляпався» в новий скандал (відео)

У мережі з’явилося відеозвернення артистів Національного академічного хору ім. Верьовки до росіян та жителів південного сходу України

Відповідне відео оприлюднив 22 жовтня канал “Свобода Слова” у своєму YouTube, передає Depo.ua.

Артисти, а дехто з них народився на Донбасі, розповідають про родичів і друзів на Росії, про те, що ворожнечі між українцями й росіянами немає і не повинно бути, а втручатися у політичні ігри не варто.

Зокрема, художній керівник хору заявив, що протистояння між росіянами і українцями ніколи не було, а миру можна досягти тільки шляхом переговорів.

Користувачі пишуть, що відео записали ще в 2014 році. При цьому люди залишають гнівні й обурені коментарі з приводу позиції артистів національного хору.

Нагадаємо, у новому випуску “Вечірнього кварталу” на телеканалі “1+1” гумористи студії “Квартал 95” вирішили пожартувати над підпалом будинку Гонтаревої, залучивши до номеру хор Верьовки.