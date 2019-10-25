Катя Осадчая кардинально сменила имидж

Вчера, 23 октября, в кинотеатре «Оскар» (ТРЦ Gulliver) состоялся допремьерный показ анимационной ленты «Семейка Аддамс».



Разумеется, такое важное мероприятие не смогла пропустить известная телеведущая Катя Осадчая. Поскольку мультфильм рассказывает об инфернальной семье Аддамсов, постоянно живущей в обстановке вечного Хэллоуина, 36-летняя знаменитость выбрала соответствующий наряд.

Теледива появилась перед публикой в облегающем черном платье в пол, которое выгодно подчеркнуло ее стройную фигуру. Свой образ Катя дополнила черным париком и классическими туфлями в тон наряда. Соответствующая фотография была размещена на официальной странице Кати в Instagram.