Скільки українці відпочиватимуть у січні 2020 року? Кабмін продовжив різдвяні вихідні

Аби продовжити різдвяні вихідні для українців в Кабміні прийняли рішення 6 січня 2020 року зробити вихідним днем, а робочий день перенести на суботу 11 січня. Відповідне розпорядження урядовці ухвалили в середу, 23 жовтня.

«Ухвалення рішення обумовлено оптимізацією використання робочих днів і планування дозвілля громадян у святкові і неробочі дні. У 2020 році святковий день 7 січня (Різдво Христове) припадає на вівторок, Міністерство соціальної політики запропонувало перенести робочий день з понеділка 6 січня на суботу 11 січня», – кажуть в Мінсоцполітики.

За словами чиновників, таким перенесенням будуть створені сприятливі умови для святкування свята і відпочинку протягом чотирьох днів поспіль.

«Зазначене перенесення робочих днів не приведе до зменшення тривалості робочого часу протягом року, фонду заробітної плати, обсягу виробництва, надходжень бюджетних коштів і т.п. Натомість працівники зможуть завчасно планувати свій відпочинок», – резюмували в Мінсоцполітики.

: UBR