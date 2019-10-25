Лисичанськ знову без води: закрили школи і дитсадки

У Лисичанську 30 000 жителів знову залишилися без води через пориви на мережах водопостачання. Про це повідомляє прес-служба міськради.

«23 жовтня, після подачі електричної енергії на об’єкти ЛКСП Лисичанскводоканал та відновлення водопостачання, сталися пориви труб систем водопостачання діаметром 600 мм по вулиці Московська, діаметром 300 мм — Постишева, діаметром 600 мм — Генерала Потапенка, діаметром 600 мм — Незалежності», — зазначив директор Лисичанскводоканал Сергій Лозиченко.

За його словами, у місті закриті пологове відділення лікарні, школи і дитячі сади.

«Брак питної і технічної води може призвести до порушення санітарних норм та епідеміологічної небезпеки», — відзначили в міськраді.