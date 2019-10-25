Повільні вуглеводи сприяють захисту організму від раку





Раціон, багатий повільними вуглеводами, допомагає знизити рівень запалення в організмі – при цьому організм стає набагато краще захищений від розвитку раку.





За даними дослідження, проведеного фахівцями з онкологічного центру імені Фреда Хатчінсона в США, споживання повільних вуглеводів асоціюється зі зниженням рівня С-реактивного білка, який є биомаркером запальних процесів. Його концентрація падає приблизно на 22 відсотки. Вчені зазначають, що цей аспект дуже важливий, оскільки З-реактивний білок пов’язаний з підвищеним ризиком розвитку багатьох видів раку і серцево-судинних захворювань.



Продукти, що містять повільні вуглеводи, відрізняються низьким глікемічним індексом. Це означає, що вони повільно перетравлюються, і таке неспішне засвоєння не дозволяє цукру в крові різко підвищуватися. Збільшена концентрація цукру в крові є одним з механізмів, що запускають запальні процеси в організмі, які сприяють виникненню ракових пухлин.



Вчені експериментували з кількома десятками добровольців, почасти мали надлишкову вагу, почасти струнких. У випадковому порядку людям запропонували харчуватися відповідно з різними раціонами – з повільними чи швидкими вуглеводами. Дослідники виявили, що у людей із зайвою вагою, які харчувалися продуктами з повільними вуглеводами, в крові зріс рівень гормону адипонектин. За словами фахівців, цей гормон грає ключову роль в захисті проти деяких видів раку, діабету другого типу та хвороб печінки».



Експерти рекомендують обов’язково включати в щоденний раціон їжу, насичену повільними вуглеводами, — це, перш за все, сочевиця, квасоля та інші бобові, а також цільне зерно.