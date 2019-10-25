Полякова похвасталась стройной фигурой в купальнике

Украинская певица, Ольга Полякова, известна в стране своим слегка скандальным характером, эпатажным поведением, и песнями, слова которых заседают в голове. Но помимо этого, девушка обладает невероятно красивым телом, и она рассказала, как ей удается держать себя в форме. Об этом Ольга Полякова рассказала в публикации к своей новой фотографии в социальной сети Инстаграм.

Певица опубликовала фотографию в купальнике, продемонстрировав подписчикам стройное тело в черном купальнике. Стоит отметить, что черный у Оли Поляковой не только купальник, но и маникюр и солнцезащитные очки. Видимо, певица тщательно все продумала, перед тем, как отправиться в отпуск. Отметим, что сейчас девушка находится на отдыхе, в турецком городе Анталия.

В подписи к публикации, певица рассказала о том, как у нее получается держать себя в форме, а также, она похвасталась тем, что сбросила уже пять килограммов. Оля пишет, что нужно отказаться от мучного. И больше заниматься тренировками и любовью. Именно это, по словам девушки, поможет привести тело в форму.

Менее, чем за час, фотография набрала свыше пятидесяти тысяч лайков, и 680 комментариев. Среди комментаторов были замечены известные личности, такие как, Татьяна Решетняк. Украинская певица отправила своей коллеге три смайлика огня. Также, прокомментировала фотографию и Санта Димопулос, она написала: «Хороша зараза». Видимо, это высшая степень одобрения.