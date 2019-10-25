Лікарі розповіли про наслідки відмови від алкоголю

Лікарі завжди називали алкоголь одним з факторів, що завдає організму людини непоправної шкоди. Більш того, вони впевнені, що людина здатна прекрасно жити і відчувати себе без цієї згубної пристрасті. Тому фахівці вирішили розповісти про те, що відбувається з людьми, які повністю відмовилися від вживання спиртного.

Приміром, всього через годину після відмови від алкоголю організм переходить до детоксикації і виведення етилового спирту з крові, щоб запобігти отруєнню. Печінка в цей період працює в посиленому режимі, а підшлункова залоза починає виробляти значно більше інсуліну. Через 12-24 години відбувається нормалізація рівня цукру в крові, в цей період медики настійно рекомендують відмовитися від цукру, щоб уникнути глікемічних стрибків. Цукор в даному випадку краще замінити на овочі і фрукти. У цей же період організм зіткнеться зі збезводненням.

Найбільші складнощі при детоксикації організм відчуває лише через 48 годин з моменту останнього келиха вина або чарки горілки. В цей період зберігається відчуття втоми, воно також може супроводжуватися головним болем. І вже через 72 години всі побічні ефекти від абстинентного синдрому (похмілля) припиняться, а тягу до вуглеводів знизиться. Саме через 72 години після відмови від спиртного, впевнені фахівці, людина нарешті починає відчувати себе нормально.

Через тиждень нормалізується сон, підвищується фізична енергія, покращується розумова активність. Тижневе стримування також характеризується поліпшенням стану шкіри, можуть відступити такі захворювання, як розацеа, лупа або екзема. А ось через місяць після відмови від вживання спиртного жир печінки скоротиться приблизно на 15%, а тому помітно зросте її здатність виводити з організму токсини. Разом з тим людина також зможе помітити, що зменшилася і кількість жиру на його животі, покращився стан шкіри. Нарешті, через рік людина втрачає значну кількість зайвої ваги, скорочується ризик розвитку раку молочної залози, печінки або порожнини рота