Міністр культури Бородянський відповів на хамство Коломойського

Бородянський вважає, що «реакція Ігоря Валерійовича була як реакція невихованої людини»

Міністр культури, молоді і спорту Володимир Бородянський назвав «хамством» образи бізнесмена Ігоря Коломойського на свою адресу.

Про це він заявив в інтерв’ю Радіо Свобода.

21 жовтня, коментуючи вибачення Бородянського перед ексголовою Національного банку Валерією Гонтаревою за дії хору Верьовки, Коломойський назвав міністра «покидьком» і закликав його вибачитися перед «всіма постраждалими від Гонтаревої».

«Я вважаю, що… Ну, це хамство! Вищого гатунку. Як я ставлюся до хамства? Погано. Але є такі люди», – сказав Бородянський.

Він вважає, що «реакція Ігоря Валерійовича була як реакція невихованої людини».

Також Бородянський пояснив, чому вирішив вибачитися перед Гонтаревої.

«Моє вибачення я написав з точки зору мого розуміння, моїх цінностей, коли я щось вважаю допустимим або недопустимим. Те, що відбулося, на мій погляд, я вважаю недопустимим. Воно не є смертельним, воно є недопустимим», – зазначив міністр.