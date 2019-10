Росія вперше потрапила в топ-30 престижного бізнес-рейтингу

Росія піднялася на три рядки в новому рейтингу групи Світового банку Doing Business, з 31-го на 28-е місце. Динаміка за окремими показниками, що формують підсумковий рейтинг, була змішаною.

Так, великий прогрес зафіксований по розділу «отримання дозволів на будівництво», а за критерієм «доступ до електроенергетичної інфраструктури» Росія увійшла в першу світову десятку, при цьому знизився рівень захисту прав міноритаріїв.

Важкий шлях нагору

Ще вісім років тому РФ була 120-й у рейтингу, в 2016 році піднялася на 40-е, в 2018 — на 35-е, в 2018 — на 31-е місце. З кожним роком сходження в Doing Business дається Росії все важче, так як самі очевидні огріхи в регулюванні, усунення яких забезпечувало швидкий прогрес в нижній частині рейтингу, вже давно в минулому, а найближчими суперниками РФ «турнірній таблиці» тепер є не країни «третього світу», а Австрія і Японія.

Країни в Doing Business в останні роки не тільки ранжуються від 1-го до 190-го місця — СБ розраховує і абсолютний результат близькості до оптимальних показників. Більш високий бал вказує на більш ефективне середовище для бізнесу й більш стійкі правові інститути. Кращий на даний момент результат — 86,8, найгірший — 20.

З 2017 році Doing Business публікується без зазначення місця в рейтингу попереднього року — розкривається лише distance to frontier, «відстань до передової практики». У Росії цей показник за рік виріс, правда, не так значно: з 77,37 до 78,2 (за максимум береться 100). Наприклад, Китай, який посів «російське» торішнє 31-е місце, додав набагато сильніше — з 73,64 бала до 77,9. При цьому підйом Росії в рейтингу забезпечують і конкуренти: так, у Руанди (з 29-го місця опустилася на 38-е) distance to frontier погіршився до 76,5 з 77,9.

«Росія піднялася на 28-е місце. За останні три роки прогрес на 12 позицій — рух вперед продовжуємо.

Росія залишається кращою з країн БРІКС, випереджаємо приблизно половину Європи в цьому рейтингу, наприклад, Франція і Голландія знаходяться позаду нас, ми знаходимося між Австрією і Японією.

Але конкуренція, звичайно, серйозна і посилюється — той же Китай пересунувся з 46-го місця на 31-е і нас вже впритул підтискає, тому, для того, щоб зберегти свої позиції, треба активно рухатися вперед», — сказав журналістам глава Мінекономрозвитку Максим Орєшкін.

Починаючи з 2012 року прогрес в Doing Business став KPI (key performance indicator, ключовий показник ефективності) для чиновників: «травневі укази» наказували за шість років піднятися в топ-20. Ця задача виконана не до кінця, зберігається і зараз — тільки вже у вигляді доручення президента (увійти в першу двадцятку тепер вже до 2024 року). У новому рейтингу на 20-му місці знаходиться Фінляндія, її distance to frontier — 80,2, тобто Росію від заповітної рядки відокремлюють два бали. Між Росією і Фінляндією розташувалися Австрія, Ісландія, Казахстан, Ірландія, Канада, Німеччина і Таїланд.

Щільна група лідерів

Доповідь Doing Business публікується в 17-й раз. Автори дослідження проранжували 190 країн по 10 критеріям регулювання підприємницької діяльності: витрати часу і коштів на створення нового бізнесу, отримання дозволів на будівництво, доступ до електроенергетичної інфраструктури, реєстрація прав власності, отримання кредитів, захист прав міноритарних інвесторів, сплата податків, здійснення міжнародної торгівлі, забезпечення виконання договорів, процедури банкрутства (є ще два досліджуваних критерію — ринок праці і держконтракти, але вони не враховуються в загальному рейтингу).

Кілька років тому IFC (Міжнародна фінансова корпорація, що входить в структуру СБ) розширила географічне покриття всередині 11 країн, підключивши до дослідження для держав з населенням понад 100 млн чоловік другий великий місто (у Росії Москві додався Санкт-Петербург, його «вага» у підсумковому російському рейтингу — 30 проти 70 у столиці).

Сінгапур, який десять років поспіль зберігав першу позицію в Doing Business, але три роки тому поступився Нової Зеландії, додав один бал, скоротивши відрив від лідера до 0,6 бала. На третє місце піднявся Гонконг, який відсунув на 4-ту позицію Данії. Крім цих країн у топ-10 потрапили Південна Корея, США, Грузія (утримує перше місце серед країн пострадянського простору), Великобританія, Норвегія, Швеція.

У десятку країн, які досягли найбільшого прогресу, потрапили Саудівська Аравія, Йорданія, Того, Бахрейн, Таджикистан, Кувейт, Китай, Індія і Нігерія.

Список аутсайдерів за традицією стабільний. На останньому місці знову Сомалі, поруч розташувалися Еритрея, Венесуела, Ємен, Лівія, Південний Судан, ЦАР, ДР Конго.

Легше будувати і підключатися

Серед проведених у Росії реформ СБ виділяє прискорення процедури підключення до електромереж в Москві і Санкт-Петербурзі, а також скорочення часу на розгляд заявок про повернення ПДВ податковими органами.

Якщо в минулому році ні за одним із складових рейтингу бал Росії не погіршився (загальну позицію іноді знижував прогрес конкурентів), то в цей раз такі критерії є. Так, з 61,67 до 60 балів впала оцінка за критерієм «захист прав міноритаріїв» (72-е місце проти 57-го рік тому).

Найвище місце і максимальний бал у Росії — за показником «підключення до електроенергетичної інфраструктури» (відповідно 7-е після 12-го рік тому і 97,5 після 94).

У рейтингу за реєстрацію власності Росія залишилася на високому 12-му місці. Щодо доступу до кредитів Росія опустилася на 25-е з 22-го місця, з оподаткування — з 53-го на 58-е місце, за процедурами банкрутства і фіноздоровлення — з 55-го на 57-е, реєстрації компаній — з 32-го на 40-е, щодо забезпечення контрактів — з 18-го на 21-е, з міжнародної торгівлі — залишилася на 99-е.

Другий рік поспіль Росія здійснює прорив в частині будівельних дозволів (рік тому — зі 115-го на 48-е місце, тепер на 26-е).