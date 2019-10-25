Дрон снял, как ВСУ уничтожили позиции оккупантов (видео)

Разведывательно-ударная группа «К-2» 54-ой бригады Вооруженных сил Украины опубликовала очередное видео из цикла «шмаки-бум» с классическим сюжетом: нанесение выверенного удара по опорному пункту террористов при корректировке огня беспилотным летательным аппаратам. При этом «К-2» подчеркнула, что ролик был снят задолго до действующего перемирия.

Вражеский опорник находился на краю рощи или лесопосадки. На монтированном видео, снятом БПЛА, мы насчитали 21 мощный взрыв с яркими вспышками. Но, вероятно, часть взрывов в ролик не попала. Посреди ролика видно, как террорист бежит по окопу подальше от центра обстрела. В конце видео деревья у опорника стоят совсем без листьев и почти без веток, четко видно развороченные блиндажи и окопы, территория вокруг них усеяна множеством воронок.

«В результате проведенной операции были уничтожены 3 ДОТа (долговременные огневые точки), один жилой блиндаж, ликвидированы трое боевиков», – заявила «К-2».