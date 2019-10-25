Густий туман продовжує огортати Київ: рятувальники попередили про небезпеку

Сьогодні, 25 жовтня, Київ у першій половині дня знову накриє туман, що огортає місто вже кілька днів, а видимість значно погіршиться. Про це повідомляє прес-служба Держнс з посиланням на дані Укргідрометцентру.

Так, туман огортає Київ вже не перший день, водіїв просять бути уважнішими і обережнішими на дорогах для запобігання аварій на дорогах.

Відзначається, що оголошений перший рівень небезпеки.

«За прогнозами Укргідрометцентру, в києві в першій половині дня 25 жовтня туман, видимість 200-500 м (I рівень небезпеки, жовтий)«, — йдеться в повідомленні.