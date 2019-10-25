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У Києві перекинувся позашляховик: відео

25.10.2019

У Києві на Набережному шосе прямо на проїжджій частині перекинувся легковик Hyundai Tucson. Про це повідомляє “Інформатор”.

ДТП сталося сьогодні, 25 жовтня, близько 1:20. Як розповіли копи, легковик їхав набережною у бік Подолу. Але між пішохідним мостом і Поштовою площею дівчина-водій втратила контроль, і машину почало кидати дорогою. Після цього автомобіль перекинувся на дах.

На момент аварії в легковику була дівчина-пасажир. Внаслідок аварії ніхто не постраждав. На місці працював екіпаж патрульної поліції.

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